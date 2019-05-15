DGS sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci DGS başvurularını yaptıktan sonra sınav için hazırlıklarına başladı. Peki, DGS geç başvuru günü ne zaman? DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak? İşte 2019 DGS sınavı ile ilgili merak edilen her şey...

DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, 2019 DGS geç başvuru günü 21 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti 180,00 TL olaral belirlendi.

2019 DGS NE ZAMAN?

DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.