AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler bahar dönemi dönem sonu sınavlarına katılacaklar. Sınav için kısa bir süre kalırken, öğrenciler sınava nerede gireceklerini görüntüleyebilecekler. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 AÖF final sınavı ne zaman? İşte o konu hakkında tüm detaylar...

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Sınav Giriş Bilgilerinizi Anadolu Mobil uygulamamızdan görüntüleyebilirsiniz. Sınav Giriş Belgeleri, gün içerisinde Öğrenci Otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

AÖF GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi final sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Bu sene AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83-- AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76-- BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70-- BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65-- BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60-- CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55-- CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49-- CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45-- DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39-- DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)