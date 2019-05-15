2020 yılı eğitim takvimi ara tatiller ne zaman birinci 1 haftalık ara tatil başlangıcı MEB açıklaması. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı iş takvimini ve yeni tatilleri açıkladı. Peki öğrenci, öğretmen ve velilerin merakla beklediği 2020 yılı tatilleri kaç gün? 1 haftalık ara tatiller hangi aylarda yapılacak, yaz tatili kaç gün olacak? İşte yeni eğitim yılı iş takvimi... 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI? KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim çalışma takvimine son şeklini verdi. Yeni sisteme göre, ara tatil sayısının artırılması gündemde. Mevcut sistemde eğitim öğretim yılı 90'ar günlük 2 dönemden oluşuyor. 2 dönemin arasında ise 2 haftalık sömestir tatili yer alıyor. MEB buna iki kısa tatil daha eklemeyi planlıyor.

Habere göre, yeni eğitim öğretim çalışma takviminde tatillerin 40-45 günde bir olması yani kasım ve nisan aylarına denk gelmesi bir hafta olması üzerinde duruluyor.

Yeni eğitim-öğretim çalışma takvimiyle tatil ve okul zamanları daha dengeli hale geliyor. Gelecek yıldan itibaren Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık iki ara tatil yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı.

13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

ÖĞRETMENLERİN TATİL TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

ETKİNLİK PLANLAMALARI ARTTIRILACAK

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Merakla araştırılan bu soru hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı iş takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'da sonra yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yukarıda belirttiğimiz gibi okulların erken kapanmsı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi ise anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak. Ortaokul ve lise 16 Eylül 2019 tarihinde açılacak.