2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt işlemleri 2 Mayıs'ta başladı. Öğrenciler şimdi kayıt yenileme işlemleri hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte cevabı...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 2-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Mazerete bağlı kayıt yenileme sürecinin tarihleri ise 13-14 Mayıs olarak saptandı.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 5 Temmuz 2002 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek. Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)