KPSS başvuruları hakkında detaylar sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM, KPSS lisans sınavına ilişkin detayları resmi sayfasından açıkladı. Böylece adayların "KPSS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?" soruları yanıt bulmuş oldu. İşte KPSS başvuru sürecine ilişkin bilinmesi gereken detaylar...

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuru işlemleri 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 16 Mayıs'ta sona erecek. Sınavlar için geç başvuru günü ise 28 Mayıs olarak belirlendi.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri başvuru ücreti her bir oturum için 75 TL, Alan Bilgisi sınav ücreti her bir oturum için 50 TL, ÖABT sınav ücreti ise 75 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

2019 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları ve başvuru tarihleri şu şekilde gerçekleşecek;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019