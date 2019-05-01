Milli Savuma Üniversite (MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından 30 Nisan Salı günü tercih işlemleri başladı. Adaylar tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken detayları açıklamaya başladı. 2019 MSÜ tercihleri nasıl yapılır sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek? İşte MSÜ tercih kılavuzu...

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

tercihi yapabilecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2019-MSÜ'ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında Bilgilerim sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2019-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek

Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.