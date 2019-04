DGS başvuru işlemleri devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2019 yılı için başvurular 26 Nisan'da alınmaya başlandı. Binlerce öğrenci ön lisans öğrenimini lisans öğrenimine tamamlamak için sınava hazırlanıyor. ÖSYM sınav takvimini belirledi. Peki, DGS başvuruları ne zaman bitiyor? DGS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte 219 DGS ile ilgili detaylar...

DGS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 26 Nisan'da başlayan DGS başvuruları 8 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra başvurularını yapabilecekler. İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2019 DGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, DGS sınav ücret ücreti 120,00 TL olarak belirlendi. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıdaki bankalara yatırabilecekler.

BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

2019 DGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.