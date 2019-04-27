MSÜ baraj puanı kaç 2019? Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar sınava girdiler. MSÜ sınav sonuçları açıklandı. MSÜ sınavlarında ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla baraj puanını araştırmaya başladılar. Sınava 372 bin 451 aday başvurdu. Şimdi ise mülakat ile ilgili sorgular merak ediliyor. Peki MSÜ mülakata çağrılma puanı 2019 nedir? Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından astsubay ve subay adayları, öncelik sırası kapsamında okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılım tarihlerini belirleyebilecekler. ÖSYM sonuç açıklama takvimi dikkate alındığında, askeri okul tercihleri 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

2019 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından astsubay ve subay adayları, öncelik sırası kapsamında okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılım tarihlerini belirleyebilecekler. ÖSYM sonuç açıklama takvimi dikkate alındığında, askeri okul tercihleri 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Tercih tarihleri, Milli Savunma Bakanlığının açıklaması doğrultusunda, adayların ikinci aşamaya çağrılmaları için büyük önem taşır. Belirlenen tercih tarihlerini kaçıran adayların yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ya da Meslek Yüksekokullarında eğitim görmeleri söz konusu değildir.

MSÜ PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MSÜ puan hesaplama işlemi için bazı yöntemler kullanılacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı o yöntemler;

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

MSÜ SINAV SONUÇ BELGESİNİN DOĞRULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

ÖSYM, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek Askeri Öğrenci Belirleme Aday Belirleme Sınavı ikinci seçim aşamalarına çağrılacak adayları tespit etmek için MSÜ sınav sonuç belgesindeki bilgileri kullanır. ÖSYM, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ya da itiraz hakkı saklı tutulmak üzere kafalarındaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için askeri öğrenci adaylarına sonuç belgelerini doğrulama sistemini hizmete sunmuştur. "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" adı verilen hizmet kapsamında kullanılmak üzere, sınav sonuç belgelerinin en alt kısmına bir kod basılır. "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" adı verilen bu kod her aday için farklı olarak rastgele seçilir. Adaylar bu kod yardımcıyla sonuç belgelerini kontrol edebilirler. Bahsedilen sonuç belgesi doğrulama sistemine adaylar, sonuç belgesi kontrol sistemi sayfası üzerinden ulaşabilirler.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (kısaca ÖSYM) yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlanarak "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 6114 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluştur. Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcıları dahil yedi üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır.