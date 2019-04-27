2019 DGS sınavı başvuruları bugün başladı. DGS başvuruları 8 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. DGS geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019 olarak açıklandı. DGS başvuru işlemleri 26 Nisan tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlanacak. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekiyor.

DGS BAŞVURULARI BAŞLADI

DGS başvuruları bugün başladı. DGS başvuruları 8 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. DGS geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019 olarak açıklandı.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-İSG Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Engelli/sagˆlık sorunu olan adayların bas¸vurularını yapmadan önce ENGELLI·/SAGˆLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAGˆLIK DURUMU/ENGEL BI·LGI· FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAGˆLIK DURUMU/ENGEL BI·LGI· FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri is¸aretlemeleri gerekir.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler

Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Ödeme Yapılan Bankalar

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrenciler, o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler DGS'ye başvurabilirken, açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramamaktadır. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin kendi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

DGS'DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

DGS'NİN SINAV SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

DGS NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS'ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

DGS eşit ağırlık türünde bir sınavdır ve sorular hem sayısal hem de sözel ağırlıklıdır. 120 sorudan oluşan sınavın 60 sorusu sayısal 60 sorusu sözeldir. Her bölümde 10'ar tane mantık sorusu bulunur. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür). Sınav için adaylara verilen süre ise 140 dakikadır.