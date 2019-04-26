Açıköğretim lise, ortaokul sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖL öğrenci girişi ile sonuçlar nasıl öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınavı 6 Nisan'da, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ise 6-7 Nsan'da gerçekleştirildi. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, Açıköğretim lise ve ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL öğrenci girişi ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM LİSE, ORTAOKUL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2018-2019 iş takviminde yer alan bilgiye göre, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınavlarının sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sonuçlarına "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresi üzerinden,

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise sınav sonuçlarına "https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx" internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN?

2018-2019 iş takviminde yer alan bilgiye göre, AÖL 3. dönem sınav takvimi şu şekilde:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.