ekampus.anadolu.edu.tr adresinde Binlerce öğrencinin girdiği AÖF sınav sonuçları açıklandı 13-14 Nisan AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Takvim.com.tr olarak duyurduk. Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bu arada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınavı 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılacak sınavların ilk oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 24 - 25 Nisan tarihlerinde açıklanması öngörülebilir.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınav 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

ÜÇ DERS SINAVININ TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF üç ders sınavı, yayımlanan duyuruya göre bir hafta ertelenerek 27 Temmuz tarihine alındı.

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. Üç ders sınav hakkı bulunan öğrencilerden herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir.

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınav hakkı olan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

AÇIKÖĞRETİM'DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR

Anadolu üniversitesi bünyesindeki "aof e-ogrenme " sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF'DE MAZERET SINAVI VAR MI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki "Uyarı" ve "Tekrar" durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. "Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF'TE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yönetmeliğinde çeşitlli değişiklikler yapıldı. Yaz okulu yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde, "Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Öğrenci Otomasyonu: Öğrencilik işlemlerinin ve öğrenci hizmetlerinin sunulduğu otomasyon sistemini,

ğ) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,"

"ı) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekânda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ve Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınmasıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döneminde okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilir."

"(5) Yaz okulunda birinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir."

"(3) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 – (1) Öğrenci, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına ve sınav uygulamasına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"GNO hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınır."

"Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde ders transferi ve muafiyet işlemleri, Üniversite tarafından kabul edilen Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılır."

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans ve lisans programlarının yaz okulunda uygulanacak usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesi hükümlerine, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açılacak ders: Ders seçim haftası sonrasında birim yönetim kurulu tarafından belirlenen sınav yapılacak dersi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

c) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin kurullarını,

ç) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin yönetim kurullarını,

d) DNO: Yaz okulu dönem not ortalamasını,

e) Fakülte: Açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerini,

f) GNO: Genel not ortalamasını,

g) Merkezî Açıköğretim: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 21 inci maddesine göre, Anadolu Üniversitesi tarafından geniş kitlelere belirli bir zaman ve mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, ülke çapında her ilde ve yurt dışında merkezî bir organizasyonla kitlesel eğitim, sınav, yüz yüze akademik danışmanlık ve büro hizmeti verilen bölüm/programlardaki eğitim-öğretimi,

ğ) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

ı) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekânda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,

i) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yaz okulu: Bu Yönetmelik esasları uyarınca yaz aylarında yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu uygulaması

MADDE 4 – (1) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ve Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınmasıyla bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra yaz okulu açılır. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.

(2) Yaz okulu akademik takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

Süre ve dersler

MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dâhil olmak üzere 5 haftadan az olamaz.

(2) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Yaz okulunda açılacak ders için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan AKTS kredileri esas alınır.

(4) Yaz okulunda açılacak ders/derslerin yarıyılları dikkate alınmadan;

a) Not durum belgesinde genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden,

b) Not durum belgesinde genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrenciler, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla 5 ders seçebilir.

Sınavlar ve başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO'su, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan bir öğrenci, bu cezanın uygulanmasından dolayı yaz okulundan ders alamaz.

(3) Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenci isterse yaz okulundan ders alabilir.

(4) Sınavda uygulanacak kurallar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

(5) Yaz okulu sınavı, birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

(6) Öğrencinin harf notları; Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Ders açılması

MADDE 7 – (1) Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 8 – (1) Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.

(2) Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır.

(3) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz. Ancak seçtiği ders açılmazsa ilgili derse ait tutar iade edilir. Derslerin hiçbiri açılmaz ise öğretim ücretinin tamamı iade edilir.

(4) Yaz okulu, öğretim için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup normal öğrenim süresine eklenmez.

Kayıtlar

MADDE 9 – (1) Yaz okulu öğrenci kayıtları, ilgili birim kurulunun kararı ile belirlenen tarihler arasında yapılır.

(2) Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okuluna ait öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(3) Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok beş ders seçebilir.

(4) Öğrenci, kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamaz.

(5) Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili talepler dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1– (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir. Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

AÖF NEDİR

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.