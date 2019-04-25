29 Nisan Pazartesi ve 30 Nisan Salı günü okullar tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi ve 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili 5 güne mi çıktı MEB açıklaması ne? 1 Mayıs İşçi Bayramı Çarşamba günü kutlanacak ve ülke genelinde resmi tatil ilan edilecek.

1 MAYIS KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

MEB bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı, önümüzdeki günlerde 30 Nisan tatil mi sorusunun cevabının MEB tarafından verilmesi bekleniyor. Gelişmeler haberimizde olacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi? Öncelikle bu sorunun yanıtını verelim. 1 Mayıs tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanır ve resmi tatildir. Ülkemizde de her yıl olduğu gibi 1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Yani çalışanlar bugün işe gitmeleri durumunda mesai alacaklar.

1 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi her yıl okulların eğitime devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşçi Bayramı nedeniyle okullarda eğitime ara veriliyor. Öğrenciler 1 Mayıs Çarşamba günü idari izinli olacaklar. Eğitim 2 Mayıs Perşembe günü devam edecek.



81'DE TATİL OLMAKTAN ÇIKARILDI

1978'de yüzbinlerce kişi tarafından Taksim Meydanı'nda kutlandı.

1979`da Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul`da miting yapılmasına izin vermedi, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

1981`de Milli Güvenlik Konseyi 1 Mayıs`ı resmi tatil günü olmaktan çıkardı.



1996`da Taksim Meydanı'nın yasaklı olduğu gerekçesiyle Kadıköy`de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 150 bin kişi katıldı.

Valilik, 1 Mayıs'ın Taksim'de Kutlanmasına İzin Vermedi

İstanbul Valiliği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

TAKSİM, YÜRÜYÜŞ ALANININ DIŞINDA

DİSK Genel Merkezinden Haberler.com'a yapılan açıklamada, başvurunun reddedildiğinin sözlü olarak ifade edildiği belirtildi. Taksim'in her yıl belirlenen gösteri ve yürüş alanlarının dışında olduğu belirten Valilik, Kartal, Bakırköy ve Maltepe'yi alternatif olarak sundu.

BAKIRKÖY'DE YA DA MALTEPE'DE KUTLANACAK

DİSK'in avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "DİSK'in Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası alan belirlemesi yapılacak. Tek başına DİSK belirleyici değil. DİSK'in yanında KESK, TMMOB, TTB ve diğer siyasi partiler var. Onlarla beraber alan belirlenir. Geriye iki tane seçenek kalıyor. Geçen sene Maltepe'de kutlanmıştı. 2016-2017 yılında Bakırköy'de kutlanmıştı. Bileşenler bu iki alandan birinde karar kılacaktır." dedi.

2010 yılında 1 Mayıs kutlamalarına açılan Taksim Meydanı, 2013 yılında yeniden yasaklanmıştı.