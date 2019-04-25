Adaylar, "YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak" sorusuna yanıt arıyor. Adaylar internette en çok, "YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimi ilanı yayınlandı. Peki, YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak? Haberimizin ayrıntılarında detayları bulabilirsiniz. Memur olma hayali kuran vatandaşların sabırsızlıkla beklediği KPSS 2019 sınav takvimi ÖSYM tarafından hazırlandı. Peki 2019 yılında KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS alan sınavı, lisans ve ortaöğretim sınavı tarihleri ne zaman? 2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 20-21 Temmuz'da yapılacak.

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2019 KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de tarihler belirlendi. KPSS 2019 takvimini yayınlayan ÖSYM'nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

ÖSYM İLE KPSS, YKS, DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

YKS (1. Oturum TYT)

Sınav Tarihi: 15.06.2019 – 10.15

Başvuru Tarihleri: 12.02.2019 – 06.03.2019 – 23.59

Geç Başvuru Günü: 19.03.2019

Sonuç Tarihi: 18.07.2019

YKS (2. Oturum AYT)

Sınav Tarihi: 16.06.2019 – 10.15

Başvuru Tarihleri: 12.02.2019 – 06.03.2019 – 23.59

Geç Başvuru Günü: 19.03.2019

Sonuç Tarihi: 18.07.2019

YKS (3. Oturum YDT)

Sınav Tarihi: 16.06.2019 – 15.45

Başvuru Tarihleri: 12.02.2019 – 06.03.2019 – 23.59

Geç Başvuru Günü: 19.03.2019

Sonuç Tarihi: 18.07.2019

e-YDS/6 (İngilizce)

Sınav Tarihi: 22.06.2019

Başvuru Tarihleri: 29.05.2019 – 13.06.2019

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 22.06.2019

e-YDS/7 (Almanca-Fransızca)

Sınav Tarihi: 23.06.2019

Başvuru Tarihleri: 29.05.2019 – 13.06.2019

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 23.06.2019

DGS

Sınav Tarihi: 30.06.2019

Başvuru Tarihleri: 26.04.2019 – 08.05.2019

Geç Başvuru Günü: 21.05.2019

Sonuç Tarihi: 25.07.2019

e-YDS/8 (İngilizce)

Sınav Tarihi: 06.07.2019

Başvuru Tarihleri: 12.06.2019 – 27.06.2019

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 06.07.2019

e-YDS/9 (Arapça-Rusça)

Sınav Tarihi: 07.07.2019

Başvuru Tarihleri: 12.06.2019 – 27.06.2019

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 07.07.2019

KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek/Genel Kültür/Eğitim Bilimleri)

Sınav Tarihi: 14.07.2019

Başvuru Tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç Başvuru Günü: 28.05.2019

Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS A Grubu Öğretmenlik (Alan Bilgisi 1. Gün)

Sınav Tarihi: 20.07.2019

Başvuru Tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç Başvuru Günü: 28.05.2019

Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS A Grubu Öğretmenlik (Alan Bilgisi 2. Gün)

Sınav Tarihi: 21.07.2019

Başvuru Tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç Başvuru Günü: 28.05.2019

Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS A Grubu Öğretmenlik (Alan Bilgisi-ÖABT)

Sınav Tarihi: 28.07.2019

Başvuru Tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç Başvuru Günü: 28.05.2019

Sonuç Tarihi: 29.08.2019

e-YDS/10 (İngilizce)

Sınav Tarihi: 24.08.2019

Başvuru Tarihleri: 10.07.2019 – 08.08.2019

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 24.08.2019

TUS (2. Dönem)

Sınav Tarihi: 01.09.2019

Başvuru Tarihleri: 17.07.2019 – 24.07.2019

Geç Başvuru Günü: 01.08.2019

Sonuç Tarihi: 26.09.2019

STS Tıp

Sınav Tarihi: 01.09.2019

Başvuru Tarihleri: 17.07.2019 – 24.07.2019

Geç Başvuru Günü: 01.08.2019

Sonuç Tarihi: 26.09.2019

YDS/2

Sınav Tarihi: 08.09.2019

Başvuru Tarihleri: 16.07.2019 – 24.07.2019

Geç Başvuru Günü: 02.08.2019

Sonuç Tarihi: 01.10.2019

EUS

Sınav Tarihi: 21.09.2019

Başvuru Tarihleri: 30.07.2019 – 07.08.2019

Geç Başvuru Günü: 22.08.2019

Sonuç Tarihi: 15.10.2019

ALES/2

Sınav Tarihi: 22.09.2019

Başvuru Tarihleri: 09.07.2019 – 17.07.2019

Geç Başvuru Günü: 31.07.2019

Sonuç Tarihi: 17.10.2019

DUS

Sınav Tarihi: 29.09.2019

Başvuru Tarihleri: 30.07.2019 – 08.08.2019

Geç Başvuru Günü: 28.08.2019

Sonuç Tarihi: 23.10.2019

STS Diş Hekimliği

Sınav Tarihi: 29.09.2019

Başvuru Tarihleri: 30.07.2019 – 08.08.2019

Geç Başvuru Günü: 28.08.2019

Sonuç Tarihi: 23.10.2019

e-YDS/11 (İngilizce)

Sınav Tarihi: 19.10.2019

Başvuru Tarihleri: 11.09.2019 – 10.10.2019

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 19.10.2019

e-YDS/12 (İngilizce)

Sınav Tarihi: 09.11.2019

Başvuru Tarihleri: 16.10.2019 – 31.10.2019 – 23.59

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 19.11.2019

ALES/3

Sınav Tarihi: 17.11.2019

Başvuru Tarihleri: 17.09.2019 – 25.09.2019

Geç Başvuru Günü: 08.10.2019

Sonuç Tarihi: 12.12.2019

YDS/3

Sınav Tarihi: 01.12.2019

Başvuru Tarihleri: 19.10.2019 – 16.10.2019

Geç Başvuru Günü: 31.10.2019

Sonuç Tarihi: 24.12.2019

İSG (2. Dönem)

Sınav Tarihi: 14.12.2019

Başvuru Tarihleri: 25.10.2019 – 06.11.2019

Geç Başvuru Günü: 14.11.2019

Sonuç Tarihi: 07.01.2020

e-YDS/13 (İngilizce)

Sınav Tarihi: 21.12.2019

Başvuru Tarihleri: 13.11.2019 – 12.12.2019

Geç Başvuru Günü: -

Sonuç Tarihi: 21.12.2019

YDUS

Sınav Tarihi: 22.12.2019

Başvuru Tarihleri: 02.10.2019 – 10.10.2019

Geç Başvuru Günü: 21.11.2019

Sonuç Tarihi: 30.01.2020

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. KPSS, öğretmenler de dahil kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için gerçekleştirilir. İlk olarak 1999'da başlayan sınavın adı 1999 ve 2000 yıllarında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla düzenleniyor.

KPSS KADROLARI HAKKINDA

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan sınavdır.

2019 yılı DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. DGS geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 saat 23:59 olarak açıklandı.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

