MSÜ sınav sonuçları şu sıralar sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından 26 Nisan'da açıklanacak.

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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.