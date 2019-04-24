Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize dönemi final sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Birçok öğrenci internette "AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 AÖF bahar dönemi final sınavı 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak. Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti