LGS örnek soru kitapçığı 2019! Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ye kısa bir süre kala, öğrenciler internette LGS örnek soru kitapçıklarını araştırmaya başladı. Sayısal ve sözel soru kitapçıklarının yanı sıra, LGS'ye kaç gün kaldı, LGS sınavı ne zaman gibi sorulara da yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. İşte LGS örnek soru kitapçıkları ve tüm detaylar... MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI 2019!

Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

LGS KAÇ SORU?

Pek çok aday senelerdir bu sınava hazırlandığı için kaç soru olduğunu ve soruların türlerini ezbere bilse de, sınav türü ve sisteminin her sene değişmesi sebebiyle bazı adaylarda kafa karışıklığı oluşabiliyor. 2019 yılında düzenlenecek olan LGS;

-Sözel bölüm 50,

-Sayısal bölüm 40 olmak üzere toplam 90 sorudan oluşacak. Bu alanlarda kendi içerisinde;

-Sözel: Türkçe (20 soru), İnkılap Tarihi (10 soru), Din Kültürü (10 soru), İngilizce (10 soru),

-Sayısal: Matematik (20 soru), Fen Bilimleri (20 soru) olmak üzere ayrılacak.

Sınavda yeterli puanı almayı başaran öğrenciler, adres faktörüne bakılmaksızın diledikleri liseye yerleşebilecekler.

LGS KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

LGS 2019'un sınav süresi değişti. Pek çok adayın soruları yetiştiremediği ve boş bırakmak zorunda kaldığını açıklaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavın süresini uzattı. Bu değişikliğe göre sınav süresi;

-50 soruluk sözel sınav için 75,

-40 soruluk sayısal sınav için 80 dakika olarak belirlendi.

LGS SAAT KAÇTA?

Yapılan açıklamaya göre;

-LGS 1. Oturumu saat 09:30'da

-LGS 2. Oturumu saat 11:30'da başlayacak.

Oturum saatleri ve sınav süreleri göz önüne alındığında öğrencilerin iki oturum arasında 45 dakika civarında bir dinlenme süresi olacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

1 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları aynı ay içerisinde 24 Haziran'da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve başvuru işlemleri başlayacak.

LGS KALKACAK MI?

Birkaç senede bir sınav adının ve sisteminin değişmesi, öğrencilerin bir sistem üzerinden hazırlanırken son yıllarında farklı bir sisteme adapte olmak zorunda kalmaları doğal olarak bir tereddüt yaratıyor. 2020 yılında sınava girecek olan öğrenciler şimdiden LGS'nin kalkıp kalkmayacağını, yerine yeni bir sistemin gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk LGS'nin 2020 yılında da kesin olarak yapılacağını ancak sonraki yıllarda bu sisteme devam edip etmeyeceklerini Ekim ayında gerçekleştirecekleri toplantının ardından karara bağlayacaklarını belirtti. Üzerinde çalıştıkları yeni bir sistem olduğunun altını çizen Selçuk, yeni sistemin mevcut sisteme göre hazırlananlara değil yeni başlayanlara uygulanacağını dile getirdi.

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS, Türkiye'de liselere geçiş sistemindeki büyük değişikliği ifade eder. Bu yeni sisteme eğitim uzmanları, akademisyenler ve öğretmenlerin katkı sağladığını belirten Yılmaz bunun yanı sıra velilerden gelen önerileri de dikkate aldıklarını söyledi. Liseye kayıt uygulamasında sınav öğrencinin isteğine bağlı olacak ve adrese dayalı yerleştirme yapılacak. Özel okullar ve özel kolejler içinse adrese yakın olma şartı aranmayacak.

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre öğrencilerin yüzde 90'ı adresine yakın okullara gidecek. Liseye yerleştirme okul başarı puanı ile yapılacak. Öğrencilerin kalan yüzde 10'u ise proje okullarını da kapsayan bir sınav yapılarak yerleştirilecek. İsteyen öğrenciler, haziran ayında gerçekleştirilecek sınava girecek. Öğrenciye 5 tercih hakkı verilecek. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Sorular, 6, 7 ve 8. Sınıf müfredatından hazırlanacak.

Adrese Dayalı Öğrenci Yerleştirme

TEOG'da öğrenci puanına uygun aynı ilçede bulunan okullara gidiyordu. Fakat özellikle büyükşehirlerde bazı ilçelerin büyük olmasından dolayı, öğrenciler evinden uzakta okullara gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hem öğrenci hem de veliler için güvenlik ve maddi sıkıntılara yol açıyordu. Adrese dayalı öğrenci yerleştirme sisteminde ise bu sorunlar ortadan kalkmış olacak.

Sınav İsteğe Bağlı Yapılacak

Eski TEOG sisteminde tüm öğrencilerin sınava girmesi zorunluydu. Fakat yeni sistemde sınava girmek öğrencinin isteğine bağlı olacak. Öğrenciler sınava girmeseler bile tercih ettikleri liseye yerleştirilecek.

Okul Tercihi Nasıl Yapılacak?

Sınava girmek istemeyen öğrenciler evine en yakın olan 5 okuldan birini seçebilecek. Bu okullar Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ya da diğer liseler olabilir. Sınava giren öğrencilerin de 5 tercih hakkı bulunacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Mayıs ayında Fen Liseleri gibi okullarda eğitim almak isteyen öğrenciler için listeyi açıklayacak. Puanıyla yerleşemeyen öğrenciler, yine evlerine en yakın okulu tercih edecek.