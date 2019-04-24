AÖF sınav sonuçları heyecanla öğrenciler tarafından bekleniyor. AÖF sınav sonuçları bugün yarın açıklanacak. 13-14 Nisan AÖF sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinde öğrenci adayların erişimine açılacak. .

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 24 - 25 Nisan tarihlerinde açıklanması öngörülebilir.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınaıv 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirileek. Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

ÜÇ DERS SINAVININ TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF üç ders sınavı, yayımlanan duyuruya göre bir hafta ertelenerek 27 Temmuz tarihine alındı.

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. Üç ders sınav hakkı bulunan öğrencilerden herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir.

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınav hakkı olan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.