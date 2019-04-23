Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6-7 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019