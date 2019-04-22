Yarın okullar tatil mi? Öğrenciler ve velileri internet üzerinden bu soruya yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günün resmi tatil olup, olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Yarın okullar tatil olacak mı? 23 Nisan liselere ve üniversitelere tatil mi? İşte o konu hakkında detaylar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır.

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. (2)

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

23 NİSAN LİSELERE VE ÜNİVERSİTELERE TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olduğu için liseler ve üniversiteler dahil olmak üzere kamu kurumları da tatil yapabilecek.

İSTANBUL'DA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

Rahmi Koç Müzesi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel Otomobil Boyama Şenliği'ne 5-9 yaş arası çocuklar katılabilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak etkinlik için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Serkan Özyılmaz şefliğindeki çocuk sanatçıların da yer aldığı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Konseri" saat 18.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda minik müzikseverler için yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca tiyatro gösterilerinin yanı sıra konser, atölye çalışmaları, baloncuk ve jonglör gösterisi, masal dinletisi gibi farklı alanlarda etkinliklerin yer aldığı "35. Çocuk Şenliği" kapanış programı, saat 12.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Saat 12.30'da Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ritm grubunun karşılama konseriyle başlayacak olan ve çocukların gün boyunca karikatürden origamiye, tiyatrodan pandomime, tohum topları atölyesinden bilim atölyesine pek çok etkinliğe katılabileceği kutlama programı saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu, "Hayal Çalan Cadı" adlı çocuk oyununun gösterimini 23 Nisan'da saat 12.00'de Turkcell Platinum Sahnesi'nde yapacak.