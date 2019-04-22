Bugün okullar tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri 22 Nisan ve 24 Nisan'ın tatil olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması ile birlikte eğer bu iki günde tatil olursa 4 günlük tatil yapma imkanı olacak. Peki, 22 Nisan Pazartesi ve 24 Nisan Çarşamba okullar tatil olacak mı? Bugün okullar tatil mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan'ı coşku ile kutlamaya hazırlanan öğrenciler bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ederek internet üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, 22 Nisan resmi tatil olmadığı için okullarda eğitime devam edilecek. Konu ile ilgil bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı.

24 NİSAN ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Nisan Çarşamba günüde okullarda eğitime devam edilecek. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya kilitlendi. MEB, daha önceki yıllarda 23 Nisan'ın ardından eğitime bir gün ara veren uygulamalara başvurmuştu. Ancak şu ana adar MEB'den 24 Nisan ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'den açıklaam yapıldığında haberimize eklenecektir.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922′de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935′te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927′de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur.

En son 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde bayrama diğer ülkelerden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Ayrıca 1933′te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979′u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.

23 NİSAN ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.