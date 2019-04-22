Müdür yardımcısı olarak görev yapmak isteyen öğretmenler 21 Nisan'da katıldıkları sınavın sonuçları için heyecan içinde. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MEB EKYS'ye, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar katılabiliyor. Sınav sonuçları heyecanla beklenirken bir yandan da adaylar işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soru ve cevapları görüntülemek istiyorlar. Peki, MEB EKYS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MEB EKYS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM henüz sınav soru ve cevaplarını yayınlamadı. 2019 MEB EKYS sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı kadroların öğretmen olarak görev yapanların katılım sağladığı 2019 MEB-EKYS sınavının sonuçları 16 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Sınavdansonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

SINAV HANGİ KONULARDAN OLUŞTU?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulandı. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3