24 Nisan Çarşamba tatil mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle yarın kutlanacak. Resmi tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler 23 Nisan'da tatil yapacaklar. Öte yandan 24 Nisan'ın tatil olup, olmayacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan ertesi gün tatil mi? 24 Nisan Çarşamba okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN ERTESİ GÜN 24 NİSAN ÇARŞAMBA TATİL Mİ?

23 Nisan'ın ertesi günü olan 24 Nisan Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için eğitime devam edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar sadece 23 Nisan'da tatil yapacaklar.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün) 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

23 NİSAN'DA NE OLDU?

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclisin açılışının birinci yıl dönümüde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlandı.

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı altında kutlanmaya başlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl ülkemizin çeşitli yerlerinde resmi törenlerle kutlanmaktadır. Törenlerde İstiklal Marşı okunur ve saygı duruşunda bulunulur. Ayrıca 23 Nisan'a özel olarak çocuk temalı etkinlikler düzenlenir.

Günümüzde 23 Nisan günlerinde bayram Türkiye Cumhuriyeti devleti erkanının başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle başlamakta, stadyumlarda ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin sergilenmesi ve resmî geçit töreniyle devam etmektedir. Resmî törenlerden sonra bayram yeri olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka çeşit yarışmalar düzenlenir.

Önceden belirlenmiş öğrenciler kısa bir süreliğine kurumlardaki devlet memurlarının makamlarına oturur, onlarla orada sohbet edilir. Ayrıca 23 Nisan günü Türkiye'de resmî tatil günüdür. İlköğretim öğrencilerine 24 Nisan günü de tatildir.