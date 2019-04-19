YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2019 1. dönemi 24 Mart'ta uygulanmıştı. Sınava katılan binlerce aday sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanan sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2019 YDS/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte YDS sonuç ekranı...

YDS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından uygulanan YDS sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanan sonuçlara adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

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YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşantestlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları,ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacakvebilgisayarortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler,ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 –100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 -89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 -79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 -69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 -59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.