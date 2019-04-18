LGS Nisan ayı örnek sorular heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, her ay örnek sorular listesini yayınlayacağını duyurmuş, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının örnek sorularını paylaşmıştı. LGS başvurularının tamamlanmasının ardından sınav için hazırlıklarına devam eden öğrenciler Nisan ayı örnek soruları görüntüleyerek hazırlıklarını sürdürmek istiyorlar. Peki, LGS Nisan ayı örnek sorular yayınlandı mı? 2019 LGS sınavı ne zaman, nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayı LGS örnek sorular listesini henüz yayınlamadı. Bir önceki örnek sorular listesinin yayınlandığı tarihe bakacak olursak, Nisan ayı örnek soruların önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Adaylar, LGS örnek sorular listesine Millli Eğitim Bakanlığı'nın https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS sınavı 2019 yılında 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, 2019 LGS sınav giriş belgeleri 22 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak. Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019´da www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.