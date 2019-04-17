YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 24 Mart'ta yapılmıştı. Sınavın ardından adaylar heyecan içinde sonuçlara kilitlendi. Sınavın tamamlanmasından sonra soru ve cevaplarda paylaşılınca adayların heyecanı daha da arttı. Peki, YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YDS sonuçları le ilgili merak edilenler...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 YDS sonuçları 19 Nisan 2019 tarihine açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

YDS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2019 YDS soru ve cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

2019 YDS SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşantestlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları,ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacakvebilgisayarortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler,ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 –100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 -89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 -79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 -69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 -59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.