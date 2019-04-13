E-okul öğrenci giriş sayfası!

E-Okul veli bilgilendirme sistemi en yoğun zamanlarını yaşamaya başladı. Öğrenciler ve onların velileri devamsızlık bilgilerini ve yazılı sınav notlarını sorgulamaya başladılar.

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E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E okul sistemi en sık kullanılma nedenlerinden biri sınav sonuç bilgisi. Hem bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler hem de karne dönemi kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen veliler sınav sonuçlarını sık sık e Okul üzerinden kontrol ediyor. e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.

2019 DEVAMSIZLIK GÜNÜ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.