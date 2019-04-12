Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta bir araya geldiği Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okul çağındaki çocukların sağlık takibine yönelik başlatılacak "Sağlık Karnesi" uygulamasının nasıl olacağına ilişkin bir soruya cevap veren Koca, koruyucu sağlık hizmetlerini çok önemsediklerini, çocukların erken dönemde sağlık taramalarını da bu kapsamda planlamak istediklerini söyledi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK"

Bebeklik döneminde yapılan aşılama oranlarının yüzde 96 gibi yüksek bir oranda olduğunun altını çizen Koca, "Özellikle okul çağı döneminde ilk aşının nasıl olsa yapıldığı, devamının yapılmasına gerek olmadığı, yeterince koruyabildiği şeklinde yanlış bir kanaat var. Bu çerçevede, koruyuculuğun azaldığı, okul çağı dönemindeki aşıların da yaptırılması gerektiğini hatırlatarak, altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Uygulamanın sadece aşıya yönelik olmadığına dikkati çeken Koca, "Sağlıklı bireylerin oluşumu için taramalarını daha sistematik yapmak, bu çerçevede, diş, kalp ve göz taraması gibi beraberinde aşı takviminin de okul çağı döneminde yer aldığı bir çalışma olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile karşılıklı çalışma grubu ile netlik kazanabilecek, önümüzdeki eğitim döneminde de devreye sokmayı planladığımız bir çalışma olacak." ifadesini kullandı.

Öğrencilere yapılacak sağlık taramalarının okullarda Bakanlık tarafından yapılıp yapılmacağı sorusuna ise Koca, "Bakanlığın planladığı, bizim daha çok hekimlerimiz özelinde planlanan tarama şeklinde olacak." yanıtını verdi.

Öğrencilere yapılacak tarama periyotlarının nasıl olacağına ilişkin de Koca, bunun yapılacak taramanın şekliyle ilgili olduğunu, göz, diş ve kalp taramalarının aynı periyotlarla yapılmasına gerek olmayabileceğini belirtti. Koca, bunun ne zaman yapılması gerektiğinin ise oluşturulacak bilimsel çalışma grubu tarafından belirleneceğini kaydetti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Adana'da bir aile hekimine yönelik gerçekleşen darp olayına ilişkin soru üzerine, sağlıkta şiddeti asla duymak istemediklerini ifade eden Koca, ancak konunun son günlerde sıkça gündeme geldiğini söyledi.

Konya ve İzmir'de de benzer olayların yaşandığını, bu konuda da Sağlık Bakanlığının müdahil olması üzerine zanlının tutuklandığını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddeti körükleyen birtakım yaklaşımlar oluyor. Bir dizide de benzer şekilde hiç tasvip edilemeyen yaklaşımla bir sahne oldu. Bu konuda da özellikle müdahil olduk. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) müracaat ettik. İlgili kanal sahipleri, bu konudaki yanlışlığı yazılı özür beyanlarıyla Bakanlığımıza bildirdi. Bu yetmedi. Biz buna rağmen, RTÜK'e müracaatta bulunduk. RTÜK bir idari ceza yaptırımını sağladı. Buradan teşekkür ediyorum. İlgili dizi içinde, devamında özür sahnesi de çekildi."

Sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa çalışmasının yapıldığını anımsatan Koca, hukuk sistematiği açısından sadece sağlık çalışanlarına özel bir şiddet yasası çıkarıldığını dile getirdi.

Adalet Bakanlığının da Adalet Reformu çalışması kapsamında birtakım çalışmaları olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Sadece sağlık çalışanlarına değil, bütün şiddet, gasp ve benzeri suçlarla ilgili tutuklamaya yönelik bir uygulamanın da devrede olması ile ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Adalet Bakanlığının Adalet Reformunu yakınen takip ediyoruz. Bunun da devreye girmesiyle bu noktadaki eksiğin tamamlanacağını ve çalışanlarımızın yalnız olmadıklarını, birçok olayda aktif devreye girerek ve müdahil olarak yakın takip içinde olduğumuzu sağlık çalışanlarımızın bilmesini istiyorum."