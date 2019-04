2019 AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde yani bu haftasonu yapılacak. Binlerce öğrenci AÖF bahar dönemi vize sınavı giriş belgesini çıkartmak için Anadolu Üniversitesinin internet sitesine akın etti. AÖF sınavına katılacak herkesin yanında bulundurması gereken sınav belgesi adayların erişimine açıldı. Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2019 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor. Peki AÖF çıkmış sınav sorular ve cevapları nasıl? İşte tüm detaylar

AÖF SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınavına katılacak herkesin yanında bulundurması gereken sınav belgesi adayların erişimine açıldı. Öğrenciler "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile AÖF sınav yeri sorgulaması yapabilecek.

AÖF SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2019 AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak. Her ders için 20 soru olacak ve cevaplanması için 30 dakika süre tanınacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2019 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF ÇIKMIŞ SORULARI

aofsoru adlı internet sitesinde yer alıyor.

AÖF SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN UYARILAR

Sınava girerken aşağıdaki belgelerin yanınızda olması gerekiyor:

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

-Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

-Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

-Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.