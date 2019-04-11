Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan tarihinde uygulanan askeri öğrenci alımı sınavına binlerce aday katılım sağladı. Sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz gün soru ve cevapların yayınlanmasının ardından adayların sonuç için merakı daha da arttı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 MSÜ sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 MSÜ sonuçları 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.