YÖK’ten ABD’de akademik lobi faaliyeti

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre heyette, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan yer aldı. Heyet ilk olarak ABD-Türkiye İlişkileri Kurulu Başkanı ve Kongre Üyesi Steve Chabot ile Eğitim Komisyonu ve Kongre Üyesi Virginia Foxx ile görüştü. Görüşmede, Türk yükseköğretiminde son dönemde yaşanan gelişmeler, 'Yeni YÖK' tarafından son beş yılda gerçekleştirilen projelerle Türkiye'deki mülteciler ve geçici koruma altındakilerin yükseköğretime entegrasyonu çalışmaları anlatıldı.

Görüşmede ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması da talep edildi. Ülkenin güvenlik açısından risk taşımadığı vurgulanarak, uyarının rasyonel bir nedene dayanmadığı iletildi. Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki önemine işaret edilerek, savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan akademisyen ve öğrenciler için güvenli bir liman olduğunun altı çizildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Twitter paylaşımında, "Yeni YÖK olarak yükseköğretimde gerçekleştirdiğimiz yeni birçok proje, program ve faaliyetlerin yanında, yurtdışında da ülkemizin yararına önemli ziyaretler gerçekleştirerek, paydaşlarımızla birlikte akademik lobi faaliyetlerinde bulunuyoruz" dedi.