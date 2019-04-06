Binlerce öğretmen adayı mülakat yerlerini internette araştırmaya başladı bile. MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuruların gerçekleştirilmesinin ardından başvuru sahipleri mülakatlara nerede gireceklerini araştırmaya başladı. MEB yaptığı açıklamada mülakat yerlerini bugün açıklayacağını duyurmuştu. MEBBİS öğretmen giriş sayfası üzerinden sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

MEBBİS öğretmen giriş sayfası üzerinden sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Bu arada MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Başvuru yapan adaylar sözlü mülakata katılacaklar. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 5 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 12 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri,özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih takvimi MEB tarafından daha sonra duyurulacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

* Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

* Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALAR NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2019 MEB öğretmen atama takvimi

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.

Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.

Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilerek, atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi yayımlandı. Açıklamada, adayların başvuru yapabilmek için 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda 50 ve üzerinde puan almış olması gerektiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, başvuru şartları ve öğretmen adaylarından başvuruda istenecek belgeler hakkında bilgiler verildi.

Açıklanan listeye göre atamalar 92 branşta yapılacak. En fazla kontenjan ayrılan branşlar 2 bin 11 ile sınıf öğretmenliği, 1149 ile Türkçe öğretmenliği, 1120 ile rehberlik, 1410 ile özel eğitim, 1599 ile okul öncesi, 1448 ile ilköğretim matematik, 1960 ile İngilizce, 1149 ile Fen Bilimleri, 1922 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 781 ile Beden Eğitimi öğretmenliği oldu.

19 bin 914 kişilik kontenjan listesi yayımlanırken, Beden Eğitimi öğretmenliği alanına ayrılan toplam 867 kontenjanın 86'sının daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atama işlemi için kullanılacağı ifade edildi.

12-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav için ön başvurunun 26 Mart'ta başlayacağı belirtildi. Ayrıca sözlü sınavın belirlenen 17 ilde yapılacağı duyuruldu.

20 BİN ÖĞRETMEN KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN TAKVİM

Ön Başvuru Alınması: 26/03/2019

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı: 01/04/2019

Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 01/04/2019

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması: 12/06/2019 ve 30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 08/07/2019 ve 10/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması: 16/07/2019

Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (MART 2019)

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.

1. Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Sözleşmeli Öğretmen Nedir, Ne Demektir?

Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev alan kişiler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır. Bu şekilde düşünce yapısı nedeniyle oldukça iyi bir sistem gibi görülmektedir. Öğretmenlerin kendini tekrarlamasını ve oldukları yerde saymasını engelleyen sürekli olarak kendini geliştiren öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Kadrolu Öğretmen ile Sözleşmeli Öğretmen Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlerde, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük hakları yoktur. Sözleşmeli öğretmenlerin tayin isteme ve atanma yeri gibi seçme şansları bulunmamaktadır; bu sebeple kadro almalarında bölge ile alakalı olarak gecikmeler yaşanabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerden SSK kesintisi yapılmaktadır, sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlere göre daha az maaş almaktadırlar ve kadroluların aksine maaşlarında sözleşmeli olarak görev yaptıkları süreç içinde görev yaptıkları okullardan tahsil ederler. Bu durum zaman zaman maaş gecikmeleri yaşamalarına da neden olabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler yönetici, müdür ve müfettiş olmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple bu mevkilere gelememektedirler. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir. Sözleşmeli öğretmenlikler de herhangi bir kıdem tazminatı ve kademe ilerlemesi bulunmamaktadır. 10 yıllık sözleşmeli öğretmen ile 1 yıllık sözleşmeli öğretmen aynı haklara ve mevkiye sahiptir. Bu yazımızda sözleşmeli öğretmenlik nedir detaylı olarak anlattık. Ayrıca diğer yazımız üzerinden de sözleşmeli öğretmen nasıl olunur öğrenebilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir