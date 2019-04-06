Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2.dönem AÖL sınavları devam ediyor. AÖL sınavından çıkan adaylar sınavın soru ve cevaplarını sorgulamaya başladı bile. Adaylar verdikleri cevapların doğruluğunu öğrenmek için soru ve cevapların yayınlanmasını bekleyecek. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman AÖL sınav soru ve cevaplarının sınavdan hemen sonra açıklandığını görüyoruz. AÖL 2. dönem Sınavı soru ve cevapları yayınlandığında sitemizde olacaktır.

2.DÖNEM AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınavları 6-7 Nisan'da gerçekleştiriliyor. Adaylar için sınava hazırlık süreci tamamlandı. Sınav sonrası birçok aday AÖL sınav sorularının ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman AÖL sınav soru ve cevaplarının sınavdan hemen sonra açıklandığını görüyoruz. AÖL 2. dönem Sınavı soru ve cevapları yayınlandığında sitemizde olacaktır.

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2.DÖNEM ​AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. dönem AÖL sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL AÇIK LİSE SINAVLARI DEVAM EDİYOR

AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları ile Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarının 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu cumartesi günü saat 14.00'de, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 3. oturumu ise pazar günü saat 14.00'de başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının süresi 180 dakika olacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavının oturum süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

AÖL 3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.