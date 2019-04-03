Müdür yardımcılığı sınavı olan MEB EKYS için başvurular 28 Şubat - 11 Mart'ta alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan MEB EKYS'ye katılacak öğretmenler sınav için hazırlıklara devam ediyor. Yayınlanan sınav takviminde, müdür yardımcılığı sınavının tarihi belli oldu. Peki, 2019 MEB EKYS sınavı ne zaman yapılacak? Müdür yardımcılığı hangi tarihte? İşte ayrıntılar..

MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Müdür yardımcısı olabilmek için sınava hazırlanan öğretmenler sınavın tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 MEB EKYS sınavı 21 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.