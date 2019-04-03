AÖF sınav giriş belgesi için bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören adaylar mezun olabilmek için çalıştıkları sınava nerede gireceklerini öğrenebilecekler. Öğrencilerin sınav giriş yerlerini erkenden gidip görerek sınav günü sıkıntı yaşamamaları öneriliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 açık öğretim vize sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi'nin resmi inretnet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" sekmesi içerisinde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayarak sınav giriş belgesine ulaşabilecek.

Sıınav giriş belgesini açtıktan sonra sağ en üst kısımda yer alan "Yazdır" alanı ya da klavyeden Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2019 AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF vize sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Sınavlar dört oturum halinde yapılacak.

SINAVA GİRERKEN YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.