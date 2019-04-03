Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan son dakika açıklamasına göre 2019 LGS başvuru kılavuzu yayınlandı. LGS sınavı lise başvuru tarihini öğrenciler büyük bir heyecanla bekliyordu. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak. LGS sınavı, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

2019 LGS NE ZAMAN?

TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl uygulanan LGS sınavının 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS LİSE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Merkezî Sınav, 01 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30'da, ikinci bölüm 11.30'da başlayacaktır.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

2019 LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

b. Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,

c. Merkezî Sınav'a başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,

ç. Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

d. Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde e-Okul sistemine kayıtlı olarak 8'inci sınıfa devam eden, Merkezî Sınav'a başvuracak öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,

e. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,

f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM Modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM'a yönlendirmek,

g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciye ait "Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü/Engelli Kimlik Kartı" veya "engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı"nı RAM'a topluca göndermek,

ğ. Öğrenciler Merkezî Sınav'da, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,

-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

- Şubesi değişen öğrencilerin,

- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine işlemek.

Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve sınava başvuracak öğrencilerin yabancı dil dersi,

okul koordinatörleri tarafından işlenecektir.

Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

h. İlgili mevzuat hükümleri gereği din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek.

ı. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencilerden yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenmesi için ilgili RAM'a yönlendirmek,

i. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.