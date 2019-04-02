AÖL sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Milli Eğtim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınava nerede gireceklerini merak ediyor. MEB ise AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınavdan önce sınav giriş belgesini yayınlayarak öğrencilere bildiri yapıyor. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? 2019 açık lise sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav yerleri bu hafta içerisinde duyurulacak. Bir önceki sınavlara baktığımızda, 2019 açık lise sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden "Öğrenci Genel Bilgiler" sekmesi altından sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı takvime göre, 2019 2. dönem AÖL sınavları 6 - 7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları ile Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarının 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu cumartesi günü saat 14.00'de, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 3. oturumu ise pazar günü saat 14.00'de başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının süresi 180 dakika olacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavının oturum süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

Sonuçlar ise 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019