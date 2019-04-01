AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, sınava nerede gireceklerini merak etmeye başladı. Sınava sayılı günler kala mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrencilerin heyecanı arttı. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2019 yılı iş takviminde yer alan bilgiye göre, 2. dönem AÖL sınav giriş yerleri 3 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenci no ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, sınav giriş yerlerini görüntüleyebilecek.

2. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları ile Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarının 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu cumartesi günü saat 14.00'de, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 3. oturumu ise pazar günü saat 14.00'de başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının süresi 180 dakika olacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavının oturum süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

2. dönem AÖL sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019