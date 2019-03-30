1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için milyonlar yarın sandık başına gidecek. Eğitim kurumlarında okulların tatil olup, olmayacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuru ile merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 31 Mart yerel seçim sonrası okullar olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, 31 Mart yerel seçimler sonrası 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bakanlık tarafından, 81 il valiliklerine gönderilen yazı ile okulların tatil edildiği, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağı bildirildi.
Valiliklerden şu açıklama yapıldı:
"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bütün valiliklere gönderilen 29 Mart 2019 tarih ve 6453800 sayılı yazı ile;
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde eğitim kurumlarının oy kullanmaya imkan verecek şekilde düzenleneceği, oy sayım işlemlerinin akşam saatlerinde tamamlanacağı, bu nedenle aynı gün içerisinde eğitime hazır hale getirilmesinin mümkün olmayacağı belirtilerek, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edileceği, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağı bildirilmiştir."
2019 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|03 Haziran 2019 Pazartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|15 Temmuz 2019 Pazartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
2019 DİNİ GÜNLER
|HİCRİ TARİHLER
|MİLADİ TARİHLER
|GÜN
|AY
|YIL
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|1
|C.EVVEL
|1440
|7
|Oca.19
|PAZARTESİ
|……..
|1
|C.AHİR
|1440
|6
|Şub.19
|ÇARŞAMBA
|……..
|30
|C.AHİR
|1440
|7
|Mar.19
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
|
|RECEB
|1440
|8
|MART-2019
|CUMA
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|1
|26
|RECEB
|1440
|2
|Nis.19
|SALI
|MİRAC KANDİLİ
|1
|ŞABAN
|1440
|6
|Nis.19
|CUMARTESİ
|………..
|14
|ŞABAN
|1440
|19
|Nis.19
|CUMA
|BERAT KANDİLİ
|1
|RAMAZAN
|1440
|6
|May.19
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|26
|RAMAZAN
|1440
|31
|May.19
|CUMA
|KADİR GECESİ
|29
|RAMAZAN
|1440
|3
|Haz.19
|PAZARTESİ
|AREFE
|1
|ŞEVVAL
|1440
|4
|Haz.19
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|2
|ŞEVVAL
|1440
|5
|Haz.19
|ÇARŞAMBA
|RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|3
|ŞEVVAL
|1440
|6
|Haz.19
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|1
|ZİLKADE
|1440
|4
|Tem.19
|PERŞEMBE
|……..
|1
|ZİLHİCCE
|1440
|2
|Ağu.19
|CUMA
|……..
|9
|ZİLHİCCE
|1440
|10
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|AREFE
|10
|ZİLHİCCE
|1440
|11
|Ağu.19
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|11
|ZİLHİCCE
|1440
|12
|Ağu.19
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|12
|ZİLHİCCE
|1440
|13
|Ağu.19
|SALI
|KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|13
|ZİLHİCCE
|1440
|14
|Ağu.19
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|1
|MUHARREM
|1441
|31
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|HİCRİ YILBAŞI
|10
|MUHARREM
|1441
|9
|Eyl.19
|PAZARTESİ
|AŞURE GÜNÜ
|1
|SAFER
|1441
|30
|Eyl.19
|PAZARTESİ
|……..
|1
|R.EVVEL
|1441
|29
|EKİM-2019
|SALI
|……..
|11
|R.EVVEL
|1441
|8
|KASIM-2019
|CUMA
|MEVLİD KANDİLİ
|1
|R.AHİR
|1441
|28
|KASIM-2019
|PERŞEMBE
|……..
|1
|C.EVVEL
|1441
|27
|ARALIK-2019
|CUMA
|……..
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