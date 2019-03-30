1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için milyonlar yarın sandık başına gidecek. Eğitim kurumlarında okulların tatil olup, olmayacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuru ile merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 31 Mart yerel seçim sonrası okullar olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, 31 Mart yerel seçimler sonrası 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bakanlık tarafından, 81 il valiliklerine gönderilen yazı ile okulların tatil edildiği, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağı bildirildi.

Valiliklerden şu açıklama yapıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bütün valiliklere gönderilen 29 Mart 2019 tarih ve 6453800 sayılı yazı ile;

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde eğitim kurumlarının oy kullanmaya imkan verecek şekilde düzenleneceği, oy sayım işlemlerinin akşam saatlerinde tamamlanacağı, bu nedenle aynı gün içerisinde eğitime hazır hale getirilmesinin mümkün olmayacağı belirtilerek, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edileceği, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağı bildirilmiştir."

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