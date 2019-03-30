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  • 30.03.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 15:20

? 31 Mart seçim sonrası okullar tatil olacak mı? MEB'den son dakika haberi

Milyonlar 31 Mart'ta yerel seçime gidecek. Yerel seçimin ardından okulların tatil olup, olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı, sorusu yanıt buldu. Peki, ? 3 Mart seçim sonrası okullar olacak mı?

? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için milyonlar yarın sandık başına gidecek. Eğitim kurumlarında okulların tatil olup, olmayacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuru ile merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 31 Mart yerel seçim sonrası okullar olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, 31 Mart yerel seçimler sonrası 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bakanlık tarafından, 81 il valiliklerine gönderilen yazı ile okulların tatil edildiği, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağı bildirildi.

Valiliklerden şu açıklama yapıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bütün valiliklere gönderilen 29 Mart 2019 tarih ve 6453800 sayılı yazı ile;

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde eğitim kurumlarının oy kullanmaya imkan verecek şekilde düzenleneceği, oy sayım işlemlerinin akşam saatlerinde tamamlanacağı, bu nedenle aynı gün içerisinde eğitime hazır hale getirilmesinin mümkün olmayacağı belirtilerek, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edileceği, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağı bildirilmiştir."

2019 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER
GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER
1 C.EVVEL 1440 7 Oca.19 PAZARTESİ ……..
1 C.AHİR 1440 6 Şub.19 ÇARŞAMBA ……..
30 C.AHİR 1440 7 Mar.19 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​
RECEB​ 1440​ 8 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
1
26 RECEB 1440 2 Nis.19 SALI MİRAC KANDİLİ
1 ŞABAN 1440 6 Nis.19 CUMARTESİ ………..
14 ŞABAN 1440 19 Nis.19 CUMA BERAT KANDİLİ
1 RAMAZAN 1440 6 May.19 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI
26 RAMAZAN 1440 31 May.19 CUMA KADİR GECESİ
29 RAMAZAN 1440 3 Haz.19 PAZARTESİ AREFE
1 ŞEVVAL 1440 4 Haz.19 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2 ŞEVVAL 1440 5 Haz.19 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3 ŞEVVAL 1440 6 Haz.19 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1 ZİLKADE 1440 4 Tem.19 PERŞEMBE ……..
1 ZİLHİCCE 1440 2 Ağu.19 CUMA ……..
9 ZİLHİCCE 1440 10 Ağu.19 CUMARTESİ AREFE
10 ZİLHİCCE 1440 11 Ağu.19 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11 ZİLHİCCE 1440 12 Ağu.19 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12 ZİLHİCCE 1440 13 Ağu.19 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13 ZİLHİCCE 1440 14 Ağu.19 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1 MUHARREM 1441 31 Ağu.19 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI
10 MUHARREM 1441 9 Eyl.19 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
1 SAFER 1441 30 Eyl.19 PAZARTESİ ……..
​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ……..​
​11 R.EVVEL​ 1441​​ 8 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​
​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ……..​
1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ……..​​​​

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