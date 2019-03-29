YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. 10 Mart'ta gerçekleştirilen 6'ncı YÖKDİL sınavının sonuçları için adaylar arayışlarını sürdürüyordu. YÖK tarafından dün yapılan açıklama ile sonuçları açıklandığı duyuruldu. Adalayın sınav sonuçlarına yapmak isteyecekleri itirazlar için tarih belirlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 YÖKDİL sınav sonuçlarına itiraz ne zaman, nasıl yapılır? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

10 Mart'ta yapılan YÖKDİL sınavının sonuçları dün açıklandı. Adaylar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek. Sistemi açtıktan sonra e-posta adresiniz ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarınını görüntüleyebileceksiniz.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuç itirazları 01 - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacak. Sınava girmiş ve sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, YÖKDİL'in belirlediği tarihler içerisinde "yokdil.yok.gov.tr" internet sitesinden itiraz başvurularını yapabilecekler.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testtekisorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) ×100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.