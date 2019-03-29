BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM tarafından daha önce yayınlanan takvimde, grup tarama uygulamasının 24 Mart'ta biteceği sonuçların ise 29 Mart'ta açıklanacağı bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, BİLSEM tanılama sürecinde başvuruların yoğunluğundan dolayı grup tarama uygulama sürecinin uzatıldığı bildirildi. Bu nedenle sonuçların da hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 BİLSEM takvimi...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 BİLSEM sınav sonuçları 19 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. MEB tarafından yapılan duyuruda şöyle denildil:

"BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.

25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019'dur. Velilerimize ve öğretmenlerimize saygılarımızla duyurulur."

2019 BİLSEM TAKVİMİ

12-16 Kasım 2018: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

19--30 Kasım 2018: Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi ile ilgili işlemler hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması

03-14 Aralık 2018: Sınıf öğretmenleri tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması

17-21 Aralık 2018: Gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması

24 Aralık 2018 - 04 Ocak 2019: İl tanılama sınav komisyonları tarafından grup tarama uygulaması randevularının verilmesi

8 Ocak: 2019: Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

19 Ocak 2019 - 14 Nisan 2019: Grup tarama uygulamalarının yapılması

19 Nisan 2019: Grup tarama uygulama sonuçlarının http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

22-26 Nisan 2019: Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan 2019 - 10 Mayıs 2019: Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2019 - 03 Mayıs 2019: İl tanılama sınav omisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

8 Mayıs 2019: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Mayıs 2019 - 02 Ağustos 2019: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

09 Ağustos 2019: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması

19-23 Ağustos 2019: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

26 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

09 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi