Son Dakika Haberi: Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 1 Nisan'da okullar tatil edilecek mi haberi geldi. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler dolayısıyla 1 Nisan Pazartesi günü tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler dolayısıyla 1 Nisan Pazartesi günü tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLDİ

1 NİSAN PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

*23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

*01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

**19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

*15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

*30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

*29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullar 14 Haziran 2019 Cuma kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek. Öğrenciler 16 Eylül'de 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayacaklar.