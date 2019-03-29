BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen BİLSEM'in grup tarama uygulama sınavı 24 Mart'ta tamamlandı. Öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. MEB'in yayınladığı 2019 BİLSEM takviminde yer alan bilgiye göre, sonuçların bugün açıklanacağı bildirilmişti. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayınlanan takvimde, BİLSEM sonuıçlarının 29 Mart Cuma günü açıklanacağı söylendi. Sonuçları öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. BİLSEM sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

2019 BİLSEM SINAV TAKVİMİ

Grup tarama uygulaması 81 ilde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencinin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri"modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.