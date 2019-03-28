YÖKDİL sınavıyla ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir merakla bekleniyordu. Adaylar şimdi YÖKDİL sınav sonuçlarıyla ilgili detayları araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç müjdeli haberi adaylarla paylaştı. İşte merakla beklenen YÖKDİL sınav sonucu sorgulama işlemi...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavının sonuçları açıklanmışdı Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Sınav sonuç itirazları 01 - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Akademisyen dostu YÖK olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavımızın sonuçları, bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak. Sınav sonuçlarının hepiniz açısından hayırlı olmasını dilerim. YÖKDİL sınavının sürdürülmesindeki katkıları dolayısıyla Anadolu ve Ankara üniversitelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.