Öğretmen adaylarına büyük müjde! MEB açıkladı

Öğretmen olmak isteyen, öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartlarını oldukça merak ediyor. Adaylar MEB tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 20 bin öğretmen branş dağılımına dair merak edilen MEB başvuru kılavuzuna detaylar haberimizde yer alıyor. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETEMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 26 Mart 2019 ve 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALAR NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2019 MEB öğretmen atama takvimi

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.