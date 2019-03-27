Bursluluk sınavının başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alındı. Şimdi Bursluluk sınavı için öğrenci ve velilerde heyecan başladı. Sınav öncesi birçok kişi büyük bir merakla 2019 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. 2019 İOKBS Bursluluk sınavına dair merak edilen tüm detayları haberimizde inceleyebilirsiniz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı, 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI

Bursluluk sınavında 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Sınav süresi 120 dakika olacaktır.

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve

8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL'yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.