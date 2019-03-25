Okullar ne zaman kapanacak? Mart ayının sonlarına gelinmesi ve hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline kilitlendi. İkinci dönem sınavlarına katılan öğrenciler, yaklaşık 3 ay tatilin verildiği yaz tatilinde sınav stresinden uzaklaşıp yeni dönem için hazırlık yapıyorlar. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 2018-2019 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullar 14 Haziran 2019 Cuma kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

Öğrenciler 16 Eylül'de 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayacaklar.

2019 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 LGS sınavı 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava başvuruların Nisan ayı gibi başlaması bekleniyor.

Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

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ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.