Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görevli olan öğretmenlerin alacakları ücretler belli oldu. Açıköğretim Lisesinde görev yapan salon başkanı,gözetmen ve yedek gözetmenlerin ücretleri belli oldu. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde hesaplara yatacak olan salon başkanı ve gözetmen ücretlerine ilişkin yapılan açıklamada zamlı tutar netlik kazandı. Öte yandan Açıköğretim Lisesi sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Geçen dönem sınavları baz alındığında AÖL 2. Dönem sonu sınavı yerlerinin 3 Nisan'da erişime açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte sınavlarında görevli olan öğretmenlerin 2019 ücretleri şöyle;



Salon Başkanı: 181 TL



Gözetmen: 176 TL



Yedek Gözetmen: 132 TL

AÖL SINAV GÖREVLİLERİ BELİRLENMESİ

Açık Öğretim Lisesin sınavlarında; Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen türündeki görevliler belirli ölçütler (sınav tercihi, unvan, hizmet yılı, geçmiş sınav görevleri vb.) çerçevesinde merkezi otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak, diğer sınav görevlileri ise Koordinatörlükler tarafından belirlenmektedir. Görevli belirleme sürecinde, aşağıda sunulan "Görevlendirme İlkeleri" dikkate alınacaktır. Belirtilen unvanlara sahip görevlilerin sayısının yeterli olmadığı durumlarda uygun alt unvan gruplarından görevlendirme yapılabilir.

2. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

2. DÖNEM AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Geçen dönem sınavları baz alındığında AÖL 2. Dönem sonu sınavı yerlerinin 3 Nisan'da erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ''Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan '' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

2019 yılı ÖSYM sınav görevlisi ücretleri:

Salon Başkanı: 198 TL

Gözetmen: 165 TL

Yedek Gözetmen: 132 TL

SINAV GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Sınav görevlisi atamaları; Görevlilerin sınav binalarının tercihi, unvanı, puanı ve hizmet yılı esas alınarak yapılmaktadır. Sınav görevlisi atamalarının temelini gönüllülük esasına göre yapılmış başvurular oluşturmaktadır. Her görevli yukarıda açıkladığımız sınav görevlisi olma şartları sağlıyorsa, puanı da esas alınarak atanır. Bunun için sınav öncesinde tercihler alınır. Her görevli adayı en az 5 en fazla da 20 görev yeri tercihi yapabilmektedir. Ancak ÖSYM temsilcileri ve nakil koruma görevlileri ayrı olarak en az 1 ve en fazla 8 görev yeri tercihi yapabilirler

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ SINAVLAR

Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre 1981 yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans - Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)