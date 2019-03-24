Binlerce kişinin katıldığı 2019/1 YDS sınavı bugün yapıldı. 180 dakika süren sınavın ardından YDS'ye giren kişiler 2019 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YDS soru ve cevapları açıklandı mı? İşte YDS'ye dair merak edilen tüm detaylar...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019/1 YDS sonuçları 19 Nisan 2019 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

YDS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

YDS soru ve cevapları ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

YDS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.