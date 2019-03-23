YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 10 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı 80 sorudan oluştu. Sınavın ardından adayların görüntüleyebilmeleri için soru ve cevaplar erişime açıldı. Adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini dikti. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılında 6'ncısı gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğide eklenecektir.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. Adaylar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebiliyor. Sınav itirazları 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılmalıdır." denildi.

2019 YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testtekisorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) ×100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.