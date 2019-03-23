Devlet bursluluk sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavı için hazırlıklar başladı. Binlerce öğrenci 11 - 22 Mart tarihleri arasında başvuur işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi sıra sınavda. Öğrenciler ve velileri, sınav öncesi yayınlanacak sınav belgelerini merak ediyorlar. Peki, devlet bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

PYBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı takvimde yer alan bilgiye göre, 2019 bursluluk sınavının giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

2019 PYBS SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayınladğı takvime göre, 2019 İOKBS sınavı 2 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

* İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri içindoğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dörtayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrencisayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrencisayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdındahiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklar.